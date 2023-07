Funerali di Mattia, Marco e Maria Grazia venerdì, le modifiche alla viabilità

Venerdì alle 10.30 le celebrazioni congiunte, nella chiesa di Sant’Andrea Apostolo in via Altinia a Favaro, dei funerali del piccolo Mattia, al papà Marco Antoniello e alla nonna, Maria Grazia Zuin, le vittime del drammatico incidente a Santo Stefano di Cadore. Il Comune di Venezia ha predisposto il lutto cittadino. Per gestire l'afflusso degli arrivi alla cerimonia, che verrà trasmessa contemporaneamente allo svolgimento dal vivo su Antenna 3, il canale 10 del digitale terrestre, amministrazione e municipalità hanno previsto una modifica della viabilità, ricordando che nella chiesa, la cui capienza è ridotta, avranno priorià d'ingresso i parenti e i rappresentanti delle istituzioni cittadine.

Il comandante generale della polizia locale di Venezia, Marco Agostini, ha emanato un’ordinanza per la circolazione in via Altinia e in via Ca’ Solaro. Visto l’affetto e la vicinanza ai familiari delle vittime espressi dalle autorità, dalla comunità di Favaro, dall’intera cittadinanza, le manifestazioni di cordoglio giunte da tutta Italia e l’attenzione mediatica sulla tragedia, il provvedimento dispone dalle 8.30 alle 13 e comunque fino a cessate esigenze, il divieto di transito e di sosta (con rimozione del veicolo) nel tratto di via Altinia compreso fra il civico 131 e il cimitero di Favaro, eccetto ai mezzi di soccorso, pronto intervento e ai veicoli autorizzati, che potranno parcheggiare negli stalli compresi fra il civico 125 e il cimitero di Favaro, secondo le indicazioni della polizia locale o del personale addetto.

È vietato il transito in via Ca’ Solaro dal civico 2 all’intersezione con via Ca’ Rezzonico. Fanno eccezione i mezzi di soccorso, di pronto intervento, i residenti in via Ca’ Barozzi e nei civici civici 2/D, 2/I e 4 di via Ca’ Solaro, nonché i veicoli autorizzati, ai quali sarà consentita la sosta sulla corsia nord con direttrice Fontana, secondo le indicazioni fornite in loco dagli agenti o dal personale addetto. Su questo tratto ci sarà il senso unico di circolazione con direzione Via Altinia-via Ca’ Rezzonico, e l’obbligo di svolta a destra per i veicoli che escono da via Ca’ Barozzi e dal ramo di via Ca’ Solaro compreso fra i civici 2/D, 2/I e 4. Giovedì sera alle 21.15 è stata organizzata una fiaccolata che parte dalla chiesa di Favaro e arriva a Dese.