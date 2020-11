Campania e Toscana sono passate in zona rossa, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia in quella arancione. Il Veneto resta invece in zona gialla. Per le Regioni guidate da Massimiliano Fedriga e Stefano Bonaccini, quindi, non è bastato il nuovo provvedimento deciso nelle scorse ore con il governatore veneto Luca Zaia, mirato ad imporre delle restrizioni più severe rispetto a quelle previste dalla permanenza in area gialla. La nuova ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza ridisegna quindi l'Italia in questo modo:

zona rossa: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Calabria, provincia di Bolzano, Campania e Toscana

zona arancione: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Abruzzo, Basilicata, Liguria, Puglia, Sicilia e Umbria

zona gialla: Lazio, Molise, Trento, Sardegna e Veneto