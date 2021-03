Veneto, la zona arancione a fine mese è solo un miraggio: i numeri sono ancora da rosso

L'Rt in Veneto è sceso, passando da 1,28 della scorsa settimana a 1,25. Un timido calo, che deve essere confrontato anche con la crescita importante dell'incidenza, passata a 245 casi ogni 100mila abitanti in Veneto. Questo significa che se anche l'Rt dovesse scendere ancora e arrivare a valori che permetterebbero la "promozione" a una fascia di rischio con meno restrizioni (sotto 1,25), per poter passare in zona arancione alla fine di marzo (il 29) bisognerà sperare che l'incidenza cali (con valore pari o superiore a 250, infatti, il Dpcm impone la zona rossa automatica). Sono questi i dati che il governatore Luca Zaia ha riferito oggi in conferenza stampa dalla sede della protezione civile di Marghera, che se valutati a freddo fanno capire che forse, per rientrare in parametri di sicurezza, per il Veneto non basteranno altri 7 giorni.

Articolo in aggiornamento