Scendono Rt e ospedalizzazione in Veneto, Zaia: «Vedremo se venerdì saremo gialli o arancioni»

Venerdì è previsto il nuovo report dell'istituto superiore di sanità sulla situazione covid in Italia, cui seguirà la riclassificazione delle Regioni nelle fasce di rischio colorate. Come spiegato oggi dal presidente Luca Zaia nel corso del punto stampa dalla protezione civile di Marghera, i parametri sono in miglioramente graduale ma costante: sta scendendo in maniera significativa il valore dell'Rt e anche l'ospedalizzazione. «Vedremo se saremo arancioni o gialli - ha detto - ma non pensiamo che sia finita, il virus c'è sempre e continua a circolare».

