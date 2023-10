Pattugliamenti a Venezia: un'espulsione e 9 attività multate

A Venezia le forze dell'ordine hanno eseguito, nella serata del 25 ottobre, un servizio straordinario di controllo per contrastare gli episodi di "movida violenta". I pattugliamenti si sono concentrati nelle aree più affollate e in una serie di locali, con il contributo della polizia di stato, della polizia locale, dei carabinieri e della guardia di finanza.

In tutto i controlli hanno portato all'identificazione di 48 persone, tra clienti dei locali e passanti. Nella zona di San Polo uno di questi, privo di documenti, è risultato essere un tunisino non in regola con il permesso di soggiorno. Così, nel pomeriggio successivo, la polizia lo ha accompagnato al Cpr di Caltanissetta, in attesa del rimpatrio.

Le verifiche delle attività commerciali, oltre a San Polo, si sono allargate ai sestieri di San Marco e Castello. La polizia locale ha multato una serie di esercizi per varie violazioni amministrative: 4 sanzioni per occupazione abusiva di suolo pubblico, 4 per l'assenza delle tabelle alcolemiche obbligatorie per legge, una per la musica ad alto volume. In totale le multe ammontano a circa 5mila euro.

Infine questa mattina, 27 ottobre, l’Ufficio immigrazione della questura ha rimpatriato un altro uomo straniero, irregolare sul territorio nazionale, che aveva da poco scontato un periodo di reclusione in carcere ed è ritenuto socialmente pericoloso.