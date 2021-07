La fortuna bacia il Veneziano: due ricche vittorie a Lotto e SuperEnalotto

Provincia di Venezia baciata dalla fortuna nel corso del fine settimana. Nella città lagunare è stata centrata una vincita del valore di 65mila euro al Lotto, con un giocata dell'importo di 3,50 euro: il giocatore ha indovinato 6 ambi, 4 terni e una quaterna con la combinazione 4-18-25-46 proprio sulla ruota veneziana.

Venezia baciata dalla fortuna

A Cavarzere, invece, il SuperEnalotto ha portato in dote più di 20mila euro. Il fortunato, che ha centrato un "5", ha effettuato la giocata vincente nella tabaccheria di via Bellini 37. In Veneto, ricorda Agipro, il "6" manca dal 2017, quando furono vinti 78 milioni di euro a Caorle.