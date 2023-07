Ordinanza anti movida molesta: quattro multe in tre giorni

Prime quattro multe a soli tre giorni dall'ordinanza firmata dal sindaco Luigi Brugnaro contro la movida molesta, martedì. Sono state disposte le nuove limitazioni agli orari dei locali, le regole per altre attività del settore alimentare e alcune misure per gli esercenti al fine di tutelare la quiete e la vivibilità in alcune zone del centro storico e della terraferma. Le aree interessate dall'ordinanza sono l'area centrale di Mestre, Rialto e Bella Vienna, Santa Margherita e San Pantalon, Fondamente degli Ormesini e della Misericordia. I pubblici esercizi devono svolgere la loro attività tra le 6 e le 2 cessando la mescita entro l'una e mezza, mentre dopo le 23 devono disporre di personale che supervisiona il plateatico per garantire tranquillità e sicurezza interrompendo qualsiasi intrattenimento o musica che possa arrecare disturbo.

I negozi artigianali di prodotti di gastronomia (escluse le gelaterie) chiudono alle 23 e quelle che erogano alimenti e bevande tramite distributori si fermano alle 20. Regole appena entrate in vigore e subito violate, verrebbe da pensare, visto che la polizia locale in centro storico è dovuta intervenire già quattro volte dal giorno della firma sindacale all'ordinanza. Il primo verbale ha raggiunto nella notte di mercoledì un locale in campo Bella Vienna che alle 2.30 aveva ancora la musica a tutto volume. Poi è toccato a un kebab, trovato aperto dopo le 23, e tra la sera e la notte di giovedì a due locali agli Ormesini che creavano disturbo e servivano da bere fuori dall'orario consentito, che corrisponde all'una e mezza per ogni tipo di mescita (alcolici e non). A Mestre per ora nessun verbale, ma bisogna vedere come andrà sabato sera.