Violenza davanti ai figli, decide di denunciare e viene protetta

Una violenza tra le mura di casa divenuta insostenibile, tanto più perché ripetuta davanti ai figli. Per questo martedì sera una donna residente in provincia ha deciso di ribellarsi al compagno e di proteggere se stessa e i bambini, ogni volta terrorizzati dalla presenza dell'uomo. La mamma ha preso i piccoli, è riuscita a barricarsi in un'altra stanza e da lì ha chiesto aiuto alla polizia. L'intervento risale alla notte tra martedì e mercoledì e l'arrivo delle volanti dal Commissariato di Jesolo ha scongiurato il peggio.

Per bloccare l'uomo gli agenti hanno dovuto far ricorso alla forza, mentre lui si divincolava dalla presa, tirava calci e pugni ai poliziotti a alla volante, che è stata danneggiata. Poi gli operatori hanno adoperato lo spray al peperoncino per farlo entrare in macchina: anche così ha continuato a opporre resistenza ma almeno l'obbiettivo di allontanarlo dalle persone fragili della famiglia era stato raggiunto. Arrestato e processato per direttissima ieri mattina, mercoledì 15 novembre, è stato denunciato mentre la donna ha scelto di fare querela consentendo così di mettere in atto l'iter a protezione dell'incolumità sua e dei minori.

In prima linea il Comune di Jesolo su questo caso, che ha messo subito in moto le strutture a supporto delle vittime di violenza famigliare, visto che la città, dov'è in programma per domenica c'è la "Run in red" - corsa non competitiva che celebra la giornata mondiale contro le aggressioni alle donne - da anni è attiva sul tema. «Abbiamo il nostro centro d'ascolto al Municipio attraverso il quale è possibile interfacciarsi con i servizi e se ci sono casi di violenza e minacce, attivare i canali per la tutela e la denuncia dei fatti, collegati al Comune - spiega il sindaco di Jesolo, Christofer De Zotti - Il centro La Magnolia è un riferimento sia per la sensibilizzazione che per l'intervento pratico. Da parte nostra siamo a disposizione del lavoro del forze dell'ordine».