Il prefetto Michele Di Bari visita forze dell'ordine e polizia locale nel giorno di Ferragosto

In occasione della festività di Ferragosto, Il prefetto Michele di Bari visita le sale operative delle forze di polizia e della polizia locale, nella mattina di Ferragosto, per mostrare gratitudine e vicinanza a tutti gli uomini e le donne in divisa, impegnati con dedizione e professionalità nei servizi di vigilanza e di controllo del territorio.

Di Bari ha fatto tappa a San Zaccaria nella sala operativa dei carabinieri, ha proseguito verso la sede della capitaneria di porto, poi al Tronchetto nella smart control room per incontrare la polizia locale, quindi a Santa Chiara in questura a piazzale Roma, a Mestre in corso del Popolo nella sede della finanza e infine alla centrale operativa dei vigili del fuoco sul Terraglio. «I vigili del fuoco - ha detto costituiscono un affidabile e certo baluardo per assicurare instancabilmente la pubblica incolumità e il pubblico soccorso, contribuendo a garantire l’ordinato e sereno svolgimento della vita sociale».

In tutte le sedi la visita è stata occasione per apprezzare le funzioni dei rispettivi Corpi. A San Zaccaria, nella sala operativa dei carabinieri, il prefetto ha potuto vedere come vengono sintetizzate le informazioni restituite dal territorio, anche attraverso le immagini catturate da vari punti della città con il sistema di videosorveglianza, al quale concorrono le telecamere della polizia locale di Venezia.

In questi giorni, sono state potenziate le ordinarie misure di prevenzione e contrasto a situazioni o iniziative di pericolo per la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica, in applicazione a quanto discusso e condiviso nell'ambito della riunione di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica appositamente convocata sul tema qualche giorno fa. Prevenzione in primis, specie quella stradale: sono state intensificate le verifiche sulle condotte di guida, in particolare lungo le arterie che portano verso le località balneari. Verranno inoltre svolti servizi specifici, con l’ausilio dei rinforzi giunti durante il periodo estivo, lungo tutto il litorale per evitare situazioni di turbative al quieto vivere.

L’attività di prossimità nel centro storico lagunare sarà invece assicurata dalle pattuglie a piedi, impegnate soprattutto per evitare i borseggi a danno degli ignari turisti. Sotto la lente di ingrandimento anche condomini e abitazioni rimaste incustodite per la partenza in ferie dei proprietari o per gite fuori provincia. In tal senso verrà contestualmente eseguita una serrata vigilanza attiva nei complessi industriali del territorio per prevenire i furti.

Da una parte l’intensificazione dell’attività di controllo del territorio e dall’altra l’auspicata collaborazione dei cittadini, invitati a svolgere il ruolo di “vedette” e segnalare qualsiasi movimento sospetto. Il prefetto Michele di Bari dopo aver incontrato l'Arma ha espresso il proprio plauso all’operato dei militari veneziani per aver saputo massimizzare le proprie forze al servizio dei cittadini e dei turisti che in questi giorni stanno trascorrendo le proprie vacanze in questo territorio». Più tardi il prefetto ha concluso le sue tappe in piazza Ferretto a Mestre.