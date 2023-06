Parte il nuovo collegamento di Play tra Venezia e l'Islanda

Sono attivi i voli tra Venezia e Reykjavík di Play, compagnia aerea low-cost islandese. La società ha lanciato oggi il collegamento dall’aeroporto Marco Polo a quello di Keflavík, a pochi chilometri dalla capitale islandese, operativo due volte a settimana per tutta l’estate.

Una possibilità in più per i viaggiatori italiani di visitare un paese dalla natura spettacolare, che negli ultimi anni è cresciuto moltissimo come destinazione turistica. I suoi paesaggi e l'atmosfera estiva, stagione nella quale la luce del sole è visibile per quasi tutta la giornata, la rendono una meta particolarmente affascinante ed esotica. Viceversa, i turisti islandesi potranno approfittare del volo per scoprire Venezia e le bellezze culturali e paesaggistiche del Veneto.

Il volo è operativo dal 29 giugno, ogni giovedì e domenica, con partenze da Venezia alle 22.05 e da Reykjavík alle 14.45. Play opera voli tra l'Islanda, l'Europa e il Nord America. Fondata nel 2019, gestisce una flotta di aeromobili Airbus A321Neo e A320Neo. In Italia, collega nell’estate 2023 gli aeroporti di Bologna e Venezia alla capitale islandese, mentre per l’inverno 2024 intende attivare un collegamento tra l'Islanda e Verona.