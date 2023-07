Sequestrata mezza tonnellata di vongole

Diciotto sacchi, per un totale di circa mezza tonnellata di vongole veraci. È quanto hanno sequestrato ieri mattina i carabinieri di Chioggia dopo un controllo a un autoarticolato in sosta in località Saloni.

All’interno del cassone frigorifero, tra il vario prodotto ittico regolarmente detenuto, è stata trovata anche una pedana costituita da 18 sacchi contenenti vongole. Per questo lotto di molluschi il conducente del mezzo ha esibito un documento sanitario non compilato in tutte le sue parti obbligatorie (quindi non valido ai fini sanitari e di tracciabilità): era stato omesso il tipo di stabilimento destinatario del lotto (centro di spedizione, di depurazione o di stabulazione) e il suo numero CE identificativo.

Sul posto è arrivato anche il raccoglitore/produttore delle vongole, ovvero colui che aveva emesso il documento in questione, al quale è stata contestata la violazione. Le vongole veraci, dal peso complessivo di mezza tonnellata circa e dal valore commerciale al consumatore finale stimato in 6mila euro, sono state sottoposte a sequestro amministrativo e poiché ancora vive fatte rigettare nelle vicine acque lagunari per il ripristino del ciclo vitale. Per la violazione, il pescatore è stato sanzionato con una multa pari a duemila euro.