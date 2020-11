Dpcm, per Zaia (ad oggi) non si dovrebbe assegnare il Veneto a una fascia troppo restrittiva

Nel corso della riunione col Governo di ieri, il governatore Luca Zaia ha caldeggiato che il posizionamento di una Regione nelle fasce previste dal nuovo Dpcm non prescinda da un confronto con la Regione stessa. Ad ora (le 13, ndr) non c'è ancora alcuna ufficialità sul collocamento del Veneto, per quanto il governatore abbia sottolineato come al momento non ci sia una situazione tale, nella nostra Regione, da prevedere delle limitazioni importanti, quelle, per intendersi, previste dalla fascia arancione. Novità ufficiali in merito, ad ogni modo, dovrebbero arrivare nel primo pomeriggio.

«Come Regioni - ha detto Zaia - abbiamo chiesto un confronto con il Governo prima che sia assegnata una zona. Abbiamo anche richiesto che seguano un decreto con le misure economiche per le attività in difficoltà e l'attivazione immediata del congedo parentale».