Zaia: «Da giovedì iniziano le vaccinazioni agli over 60»

La campagna vaccinale contro il Covid in Veneto accelera e si prepara a una svolta: lo ha spiegato il governatore Luca Zaia lunedì, nel corso del consueto punto stampa alla sede della protezione civile di Marghera. «Da giovedì - ha detto - inizieremo a vaccinare anche la fascia degli over 60: a partire dalle ore 14 di oggi, se tutto funziona correttamente, presso tutte le Ulss i sessantenni potranno prenotare e i primi appuntamenti utili in agenda sono giovedì»: ovvero la data in cui sarà disponibile un grosso quantitativo di vaccini per la nostra regione, circa 200mila dosi.

Vaccini, si apre alla fascia di età 60-69

L'indicazione di vaccinare i sessantenni è stata diffusa solo in queste ore, quindi bisognerà capire se i sistemi informatici delle varie aziende sanitarie saranno effettivamente abilitati alle prenotazioni in tempi così brevi. Il dg dell'Ulss 3, Edgardo Contato, ha spiegato che l'azienda è al lavoro per adeguare l'organizzazione. Secondo Zaia, questa novità permette di «anticipare l'apertura delle agende di una settimana» rispetto al programma. «Speriamo di anticipare ancora di più gli over 50 - ha aggiunto - l'obiettivo sarebbe vaccinarli tutti prima dell'estate, stiamo correndo». In queste ore sono in arrivo per il Veneto 19 mila dosi di Moderna e 10 mila di AstraZeneca, mentre mercoledì arriveranno 170 mila dosi di Pfizer che saranno utilizzate, appunto, a partire da giovedì.

Difficoltà con i settantenni

Il governatore ha fatto un nuovo appello ai settantenni, che stanno mostrando una certa titubanza: «Le Ulss segnalano che risulta difficile aggredire il 30% degli over 70 che ancora mancano», ha spiegato. Al momento, infatti, in Veneto è stato vaccinato il 59% dei soggetti tra i 70 e i 79 anni e un altro 10-15% ha già fissato l'appuntamento. Rimane quindi un 25-30% che ancora non ha prenotato. L'Ulss 3 è sotto la media regionale: poco meno del 47% risulta vaccinato, un altro 18% è prenotato da qui a giovedì per cui nei prossimi giorni si arriverà a circa il 64% di copertura in questa fascia.