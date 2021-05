Zaia: «Da lunedì apriamo le vaccinazioni ai quarantenni»

Nei prossimi giorni i portali delle aziende sanitarie apriranno le prenotazioni per i vaccini anti Covid anche alla fascia d'età 40-49 anni: lo ha annunciato il presidente della Regione Luca Zaia oggi nel corso del consueto punto stampa alla sede della protezione civile di Marghera. «Faccio di nuovo appello ai cinquantenni perché non possiamo tenere slot liberi: chi intende vaccinarsi lo faccia subito, poi da lunedì apriamo ai quarantenni», una platea di 742 mila persone in tutta la regione. «Lunedì evitiamo di accalcarci - ha aggiunto Zaia - Apriremo le agende e il sistema informatico potrebbe andare in tilt per un'ora, un'ora e mezza, basta avere un po' di pazienza».

Nel frattempo migliorano i dati complessivi sulla copertura vaccinale. Gli over 80 sono ormai a quota 97%, mentre la fascia dei settantenni è vaccinata all'82% e quella dei sessantenni «dovrebbe arrivare al 65-70%», ha riepilogato Zaia. Una volta conclusi i quaranenni, l'intenzione del governatore è aprire a tutti i più giovani: «Dal punto di vista sanitario e rischio clinico sappiamo che gli under 40 non preoccupano più di tanto. A quel punto io aprirei a tutti, io la vedo così. Forse meglio pensare alla copertura di categorie specifiche di lavoratori, a seconda di chi è più esposto».

Zaia ha fatto presente di essere al lavoro con i colleghi governatori «rispetto alla modifica dei parametri» per il passaggio di zona. «In riunione ho detto che siamo entrati in uno scenario nuovo: abbiamo le vaccinazioni, l'eventuale contagiato non rappresenta una spia rispetto a tutta la popolazione ma solo di una parte di essa. Abbiamo affrontato i temi del passaggio di zona, dell'incidenza, abbiamo chiesto buon senso». Inoltre «abbiamo chiesto di avere una dotazione di screening di base, in modo da tenere monitorate le popolazioni target: case di riposo, scuole, comunità, supermercati... I luoghi sentinella, per sapere se c'è una circolazione del virus e capirne l'entità».