Porti di Venezia e Chioggia, approvato il bilancio di previsione

Il commissario straordinario Pino Musolino ha approvato martedì 17 novembre il primo elenco di variazioni al bilancio di previsione 2020 e il bilancio di previsione 2021 dell’Autorità portuale, dopo che i documenti avevano ricevuto il via libera del collegio dei revisori dei conti e il sentiment positivo da parte dei rappresentanti della comunità portuale riuniti lunedì nella seduta dell’organismo di partenariato.

Per il porto, il bilancio di previsione 2021 riporta un risultato di amministrazione di oltre 18,5 milioni di euro, un risultato di parte corrente di oltre 19,6 milioni di euro e un risultato economico di oltre 2,4 milioni. Sul fronte della gestione finanziaria, il totale delle entrate correnti si attesta a oltre 47,2 milioni di euro per un totale entrate considerando altre fonti di origine statale e regionale di oltre 102,7 milioni. Per quanto riguarda le uscite, che ammontano complessivamente a 96,1 milioni, segnalato il volume previsto per gli investimenti in opere, escavi e manutenzioni di oltre 51 milioni, rispetto ai circa 25 del previsionale 2020. Prosegue secondo i piani l’attività di riduzione dell'indebitamento in mutui: l’esposizione finanziaria 2020 si attesta a poco più di 79 milioni di euro e dovrebbe scendere ulteriormente a 75 nel 2021. Valori dimezzati rispetto al dato 2013, quando l’esposizione bancaria di gruppo era di oltre 166 milioni di euro.

Per quanto riguarda il primo elenco di variazioni di bilancio il risultato finanziario previsto per il 2020 scende da 14,7 milioni a 11,9 milioni per tener conto delle ridotte entrate da tasse portuali e di ancoraggio dovute alla flessione dei traffici della pandemia. «La previsione di bilancio 2021 testimonia la resilienza di un ente che, nonostante le difficoltà è in ottima salute - commenta Musolino - ed è in grado di accantonare oltre 51 milioni di euro per realizzare le opere e gli escavi che, oggi più che mai, risultano fondamentali per riguadagnare competitività, rilanciando l’attività e l’occupazione nei porti di Venezia e di Chioggia».