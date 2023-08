Gli eventi trascinano il turismo a Jesolo anche in settembre

Il mese di agosto ha praticamente mantenuto la media del 2022, considerato un anno straordinario. E settembre conferma il trend positivo grazie ai tanti eventi organizzati, a cominciare dall'Air Show che questo fine settimana porterà sul litorale lo spettacolo delle Frecce Tricolori. È la sintesi dell'andamento del turismo in questa stagione 2023 a Jesolo, certificati dalla piattaforma della locale Associazione albergatori (Aja) che rileva lo stato di occupazione delle strutture ricettive.

Per quanto riguarda il periodo 1-29 agosto, si è registrata una leggera flessione del 2% sul 2022, che comunque fa ritenere il dato molto positivo proprio in considerazione della straordinarietà della stagione scorsa. Rispetto al 2018, il 2023 segna un +5%. Per quanto riguarda il Paese d’origine degli ospiti di Jesolo: gli italiani sono il 36%, contro il 64% di stranieri; di questi, il 45% è di lingua tedesca (27,6% Germania, 15,5% Austria e 2,4% Svizzera). Ciò che emerge è la percentuale di turisti che arrivano dall’Est: 2,9% dall’Ungheria; nel 14,3% classificati sotto la voce “altre nazionalità” si trovano molti turisti da Polonia e Repubblica Ceca.

Ottimi risconti sulle prenotazioni per il periodo 30 agosto-16 settembre: ad oggi si parla di una occupazione negli hotel pari al 64,4%, in linea con il 2022 quando fu del 65,4%, ma molto superiore al 2019 quando, invece, si fermò al 59,3%.

«Dati alla mano - commenta il presidente Aja, Pierfrancesco Contarini - anche il mese di agosto ha confermato sensazioni e previsioni di qualche settimana fa, con Jesolo in grado di ripetere gli straordinari numeri della passata stagione. E questo nonostante una estate non particolarmente benevola dal punto di vista meteorologico». Questo, per Contarini, significa che «il brand “Jesolo” è sempre molto forte» e che «il lavoro fatto negli anni, in fatto di servizi e accoglienza, continua a dare i suoi frutti».