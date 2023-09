Volksbank inaugura la filiale di San Donà di Piave dopo il restyling

Volksbank conferma la vicinanza al territorio veneziano, in linea con la strategia che punta sulla presenza fisica: il 15 settembre è stata inaugurata la filiale di San Donà di Piave, che presenta ora spazi più ampi e luminosi che creano un’atmosfera accogliente, su misura per la consulenza ai clienti, nel pieno rispetto della riservatezza.

A presenziare all’inaugurazione sono stati il vicesindaco Giuliano Fogliani, l'assessore al Bilancio e risorse finanziarie Gianluca Forcolin e il presidente del consiglio comunale Massimiliano Rizzello. Da parte di Volksbank hanno partecipato il vice presidente Giuseppe Padovan, il direttore generale Alberto Naef, il direttore dell’Area Venezia-Padova Michele Bonesso, e il titolare della filiale Mauro Baldissin, insieme a tutto il team.

«La filiale rinnovata di San Donà di Piave testimonia la nostra volontà di crescere qualitativamente sul territorio - spiega Bonesso -. Nella provincia di Venezia contiamo 14 filiali e oltre 70 collaboratrici e collaboratori. Come banca regionale, vogliamo continuare a prenderci cura della comunità in cui viviamo: questo lo facciamo attraverso la consulenza personalizzata ai clienti, nonché le sponsorizzazioni ad associazioni sportive ed enti locali».

Il team della filiale di San Donà è in espansione, poiché presto si aggiungeranno nuovi collaboratori agli attuali 6. A guidare la filiale è Mauro Baldissin, che vanta un’esperienza consolidata in Volksbank. «L’obiettivo è quello di continuare ad essere un punto di riferimento per i clienti privati ed aziendali del territorio, consolidando la presenza e offrendo un servizio altamente professionalizzato per le diverse esigenze finanziarie».

«Siamo contenti del lavoro svolto in questo territorio nel quale siamo presenti dal 2008 - afferma Baldissin -: nel tempo abbiamo instaurato forti relazioni con i nostri clienti, che sono alla base del nostro posizionamento e sviluppo costante. Ringrazio tutti i miei collaboratori per il grande impegno profuso. Questa nuova fase ci permetterà di crescere ulteriormente e migliorare i servizi rivolti alla clientela».

Anche per la filiale di San Donà di Piave, l’approccio seguito è quello multicanale: il cliente può decidere la modalità più comoda e funzionale per mettersi in contatto con la Banca. Per una consulenza personalizzata, il cliente può recarsi direttamente in filiale dal proprio consulente. In alternativa, è possibile ricevere assistenza tramite il contact center, oppure eseguire le operazioni bancarie sui canali online della banca, che sono pensati per rispondere alle esigenze di clienti privati e aziendali in modo veloce e funzionale. L’obiettivo è quello di offrire una customer experience di alto livello, a seconda delle diverse esigenze finanziarie.

Nello specifico, la filiale dispone ora di una nuova self area, all’interno della quale è presente un terminale Atm di cash-in e cash-out, operativo dalle ore 5 alle ore 24, che permette di prelevare e di versare contanti e assegni. Per consultare il saldo e i movimenti dei contanti, effettuare bonifici o pagare bollettini i clienti possono utilizzare il chiosco. La self area permette quindi di eseguire una vasta gamma di attività bancarie di sportello anche al di fuori dell’orario di apertura che rimane invariato, dalle ore 8.35 alle ore 12.55. Al pomeriggio è possibile fissare un appuntamento per il servizio di consulenza.