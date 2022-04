Il futuro del porto: energia pulita, infrastrutture, sinergia con l'economia territoriale

I traffici portuali veneziani del 2021 hanno visto una ripresa del 7,9%, con oltre 24 milioni di tonnellate movimentale. Oggi, nel corso di un incontro con Unioncamere, l'Autorità portuale ha presentato gli obiettivi da raggiungere nel prossimo triennio e in particolare i piani di investimento per rinnovare gli scali: da una parte i nuovi sistemi di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili (gnl, idrogeno), dall'altra il potenziamento della rete infrastrutturale di collegamento, tra cui la piattaforma intermodale nell'area Montesyndial e la connessione con le linee ferroviarie.

Il tema è stato trattato durante l'incontro tra i componenti della giunta di Unioncamere del Veneto, il presidente dell’Autorità portuale Fulvio Lino Di Blasio e il segretario generale Antonella Scardino. Le strategie di sviluppo dei porti veneziani, infatti, sono considerate rilevanti per tutto il territorio, con ricadute sul contesto economico e opportunità future. Per Di Blasio, è «l’inizio di un percorso di cooperazione per la realizzazione di azioni sinergiche al servizio del territorio: puntiamo ad aumentare l’efficienza e la competitività del sistema portuale veneto grazie anche allo sviluppo della funzione logistica, della Zls e dei servizi alla merce ad alto valore aggiunto, sicuri che questo possa garantire l’insediamento di nuove realtà industriali, di nuovi operatori terminalisti e lo sviluppo di settori non direttamente portuali».

Il presidente di Unioncamere Veneto, Mario Pozza, ribadisce l'importanza «degli investimenti sulle infrastrutture e della Zls, che la Camera di commercio di Venezia ha sempre sostenuto con convinzione e risorse. È fondamentale fare squadra, promuovere l’economia e il dialogo con le altre istituzioni: il metodo più efficace per raggiungere risultati importanti per le nostre imprese».