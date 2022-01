/ Tabina

Speedline, i sindacati temono lo svuotamento dell'impianto. La trattativa non parte

Programmata per oggi in Regione tra azienda e parti sociali, non è cominciata. Fim e Fiom: «I nostri dati non coincidono con quelli del gruppo Ronal sulle campionature portate altrove». Donazzan: «Qui non sarà come in Wanbao Acc»