Volksbank approva il nuovo piano industriale

Il consiglio di amministrazione di Volksbank ha deliberato il nuovo piano industriale "I-mpact 2026", che disegna l’evoluzione della banca nei prossimi tre anni.

Il nuovo piano si innesta nel solco tracciato dal precedente, che ha portato la banca ad eccellenti livelli di sostenibilità finanziaria, con parametri di assoluta eccellenza in Europa soprattutto in termini di efficienza. Volksbank ha effettuato un percorso virtuoso nel campo della sostenibilità ambientale, certificato anche dai diversi riconoscimenti ricevuti negli ultimi tre anni, sia riguardo alla riduzione della CO2 prodotta dalla banca che di indirizzo dell’attività della clientela, in ambito finanziamenti, così come in ambito investimenti finanziari.

In particolare, il piano "I-mpact 2026" è stato concepito e così denominato per dare un ulteriore impulso all’operato di Volksbank ed incrementare l’impatto positivo per i territori e per gli stakeholder derivante dall’operato di una banca ormai solida, redditizia e consapevole del valore che può apportare. Le direttrici di sviluppo principali del piano sono tre: crescita quale leva di creazione di valore per gli azionisti; integrazione dei processi digitali con l'intelligenza artificiale, valorizzazione della componente sociale dell'Esg.

«Abbiamo dimostrato con il piano “Sustainable 2023” che gli ingredienti per il successo, oltre alla competenza nell’operato, sono l’insieme di chiarezza degli obiettivi, il forte spirito di collaborazione ed una profonda determinazione a raggiungere i risultati. I-mpact 2026 prevede di far crescere Volksbank ancora di più nei servizi digitali di frontiera e vuole farla diventare ancora più motore del territorio, soprattutto sotto il profilo sociale», afferma il presidente, Lukas Ladurner.

«Anche grazie alle azioni manageriali previste per la crescita, l’integrazione dell’intelligenza artificiale e lo sviluppo di una ancor maggior armonia sociale con il territorio, saremo in grado di far bene anche negli anni a venire - afferma il direttore generale di Volksbank, Alberto Naef -. Ciò soprattutto se manterremo in parallelo una forte attenzione alle risorse umane della banca, accrescendone la soddisfazione e la professionalità, una ottima capacità di “far bene la banca” in ambiti come la sicurezza, la conformità normativa ed il credito, e di mantenere uno stato patrimoniale equilibrato nei rischi».