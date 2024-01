"No" al ticket d'ingresso, Assemblea per la casa: «Abbiamo già tolto una volta i tornelli»

Ticket d'ingresso a Venezia e apertura del portale, con migliaia di iscrizioni già martedì, il primo giorno. L'Assemblea per la casa non ci sta e lancia un incontro aperto alla città, sabato alle 17 in sala San Leonardo, per discutere dell'entrata in vigore vera e propria del provvedimento di giunta, il 25 aprile. «L'introduzione del ticket non è altro che l'ennesimo passo verso la trasformazione di Venezia in un grande parco a tema - sostiene l'Assemblea - È una misura che, infatti, rientra in una visione ben precisa di città: non un territorio da proteggere e salvaguardare, ma una gallina dalle uova d'oro da spolpare. È in questa visione che leggiamo i tanti sforzi per un ticket utile solo a fare cassa, e la quasi totale mancanza di lavoro per il diritto alla residenzialità a Venezia. Il piano casa non è altro che una goccia nell'oceano, nessuna parola sulla regolamentazione degli affitti turistici e la popolazione continua a diminuire implacabilmente».

Del rifiuto rispetto alla politica adottata per regolare i flussi turisticiparlerà l'assemblea. «Crediamo fortemente che la salvezza di Venezia debba partire dai cittadini e le cittadine. Non sopportiamo più di vedere fondi sprecati per misure inutili, piuttosto che mettere in campo forme nuove di recupero delle case pubbliche sfitte (l'Assemblea per la casa ne ha ripristinate 40 grazie all'autorecupero e alla collaborazione dal basso). Case che vogliamo aperte e continuiamo a difendere: sono più di 24 gli sfratti che abbiamo evitato da ottobre a dicembre», affermano dall'Assemblea.

«Vogliamo discutere tutti e tutte insieme sabato di come rispondere il 25 aprile all'introduzione del ticket. Vogliamo organizzare una grande giornata di risposta durante la quale tutte le associazione e le organizzazione della società civile possano portare in piazza il proprio dissenso e la propria idea di un'altra Venezia. Vogliamo dire un sonoro "No" al ticket e ai tornelli. Li abbiamo tolti una volta e siamo pronti a rifarlo».