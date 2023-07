Marghera Estate al via: si parte domani con il primo concerto

Da domani al 21 luglio in piazza Mercato va in scena la 43ª edizione di Marghera Estate, la kermesse di musica live organizzata dal settore Cultura del Comune di Venezia con DalvivoEventi, che a ogni edizione richiama migliaia di spettatori e appassionati. Martedì l'inaugurazione è affidata ai giovani e la loro musica. Tutti gli eventi inizieranno alle ore 21, e saranno ad accesso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per il quarto anno consecutivo, è la Gom, la Giovane Orchestra Metropolitana diretta da Pierluigi Piran, ad aprire Marghera Estate. Sul palcoscenico ci saranno 88 giovani musicisti, in gran parte studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio, per un ensemble composto da violini e violoncelli, fiati, percussioni e pianoforti, chitarre e chitarre elettriche, e un repertorio che attinge a brani della musica italiana proposti in una veste insolita e accattivante. Musica ma anche intrattenimento, incontro e convivialità con tanti spettacoli gratuiti per i cittadini: quest'anno la manifestazione sarà arricchita da un punto ristoro organizzato con la collaborazione dei commercianti e ci sarà spazio anche per i bambini con un'area giochi a loro riservata.

Marghera Estate 2023: i concerti della prima settimana

Il 5 luglio saliranno sul palco i Silverado, la country band italiana più popolare nella riproposta del sound Made in Usa, con alle spalle esibizioni in tutta Italia e all’estero e un repertorio che spazia dai grandi classici al new country, per far rivivere il folklore a stelle e strisce. Special guest della serata Oliver Skardy.

Il giorno successivo spazio alle calde atmosfere soul-jazz di Josmil Neris e Marco Pochiroli Quartet: la voce soul della cantante dominicana Josmil Neris, accompagnata dal pianoforte del Maestro Marco Ponchiroli e da batteria e contrabbasso, porterà il pubblico in un viaggio che attraversa i migliori standard jazz e brani tratti dal folklore ispano-americano rivisitati in chiave moderna. Un repertorio arricchito da omaggi alla tradizione della canzone italiana.

Venerdì 7 luglio ospite la Big Band Ritmo-Sinfonica Città Di Verona: forte di collaborazioni con famosi artisti internazionali (tra gli altri, Cheryl Porter, Alan Farrington, Kyle Gregory), propone un personalissimo omaggio orchestrale a Frank Zappa, rivisitando con maestria un pezzo di storia della musica che travalica qualsiasi genere e apre orizzonti sconfinati al rock.