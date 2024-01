Notte all’insegna dei fuochi a Noale: stasera la Pirola Parola in Rocca

A Noale va in scena la Pirola Parola, l'evento che chiude le festività con il tradizionale falò all'esterno della Rocca. Rinviato di una settimana a causa delle condizioni meteo dello scorso weekend, l'appuntamento si svolge sabato 13 gennaio con inizio alle ore 19.30. Nelle ore scorse i volontari della Pro Loco e del Gruppo missionario sono stati impegnati nell'allestimento della catasta, alta poco meno di 10 metri e composta da ramaglie raccolte lungo le rive delle campagne noalesi. I festeggiamenti inizieranno con l’arrivo in piazza Castello dei carri allestiti dai borghi e dal corpo filarmonico cittadino.

«Quella dell’accensione - spiega il presidente dell’associazione organizzatrice, Enrico Scotton - è una fase a cui poniamo molta attenzione, scegliendo accuratamente la legna che bruciamo e facendo in modo che le fiamme possano favorire una combustione veloce, così da ridurre al minimo l’impatto ambientale. Il fuoco sarà acceso in tre punti, come vuole la tradizione, utilizzando la paglia, un tralcio di vite e alcuni cartocci di pannocchie. Si tratta di simboli ancestrali che ieri come oggi vanno intesi come segni di speranza per un anno di prosperità per tutti».

Il fuoco sarà protagonista anche dello spettacolo che l’azienda Friulveneto ha progettato sulla spianata della Rocca: un misto di suggestivi effetti pirotecnici (senza botti), cascate, traccianti colorati in cielo, girandole infuocate che si alterneranno al ritmo di una epica colonna sonora. Al termine dell’estrazione della lotteria a premi si attende l'esibizione dei Psycodrummers, formazione di percussionisti che utilizzano strumenti riciclati, come bidoni di plastica e di metallo, per realizzare sessioni ritmiche di grande impatto.

A riscaldare l’atmosfera ci penseranno poi i volontari del Gruppo Tempesta che nella taverna dei giardini Beggio sforneranno, a partire dalle 19, pinza e panini, con vin brulè, prosecco e cioccolata calda.

Nonostante il rinvio forzato, la Pro Loco ha voluto mantenere inalterato il programma dell’evento. Dal mattino in piazza Castello sono presenti circa 25 banchi di mercato dedicati ai prodotti alimentari e ai prodotti per il benessere. «Le previsioni meteo fanno ben sperare - prosegue Scotton - anche se, come è giusto che sia di questa stagione, farà un po’ freddo. Ma, come sapevano bene i nostri nonni, basta un buon bicchiere di vin brulè a riscaldarci e a portare un po’ di sana allegria. Per questo vi aspettiamo numerosi in attesa di conoscere il pronostego 2024 che verrà letto da Nadia Libralato, la figlia del nostro storico vate Dino, che è pronta a raccogliere l’eredità del padre».

I biglietti della lotteria (1,50 euro l’uno) sono in vendita fino a pochi minuti prima dell’estrazione. Parte del ricavato sarà destinato alla missione in Papua Nuova Guinea dove opera la missionaria noalese suor Anna Pigozzo. Primo premio una smart tv da 50 pollici.