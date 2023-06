L'estate non ferma la città: ricco programma di eventi, con il "pilastro" Marghera Estate

Una programmazione culturale per l'intera estate «senza barriere, per garantire a chi resterà in città una proposta d'intrattenimento, perché sappiamo quanto la situazione economica non sia facile, e crediamo che più famiglie resteranno in città. Ci sembra doveroso che anche loro passino delle serate di spensieratezza». Così, l'assessore alla Coesione sociale del Comune di Venezia, Simone Venturini, ha introdotto la presentazione del Marghera Estate 2023, da decenni evento di spicco dell'estate veneziana, inserita in un ampio cartellone che garantirà «per ogni quartiere quasi un evento a serata».

Il programma del Marghera Estate era già stato anticipato la scorsa settimana nel corso delle commissioni consiliari, e oggi, in una conferenza stampa nella biblioteca della città giardino, è stato ribadito l'impegno dell'amministrazione comunale a proporre un programma che vada incontro alle esigenze e richieste dei cittadini. La manifestazione durerà due mesi, e sarà suddivisa in due tronconi: nel mese di luglio le serate saranno animate da dodici appuntamenti musicali, che vedranno protagoniste le migliori cover band in circolazione, anticipate dall'ormai tradizionale concerto della Giovane orchestra metropolitana (Gom); poi, nel mese di agosto, spazio al cinema sotto le stelle, con un ricco programma di film per famiglie, la cui definizione è in dirittura d'arrivo.

Una scelta precisa quella di dedicare le prime tre settimane di manifestazione solamente ai concerti. «Negli ultimi anni - ha detto Venturini -, abbiamo notato le preferenze del pubblico verso una musica più leggera, in particolare quella degli anni d'oro della musica dagli anni '70 a '90. La lirica, quest'anno è stata anticipata al teatro Aurora nel mese di maggio, con una proposta interamente dedicata all'opera. Per l'estate ci siamo concentrati più sulla musica partecipativa, in base ai feedback ricevuti». Gli ha fatto eco il direttore del Settore cultura, Michele Casarin: «Abbiamo notato - ha precisato - che una programmazione mista non funziona bene, per questo abbiamo puntato per un cartellone più omogeneo». L'obiettivo è quello di «connotare ogni luogo con una programmazione specifica».

Nell'arena di piazza Mercato saranno allestiti oltre 600 posti a sedere per le settimane di luglio, che diventeranno mille in occasione delle proiezioni sotto le stelle. La novità di quest'anno è la collaborazione con i commercianti e le associazioni del territorio. Saranno gli esercenti locali a gestire le due casette che offriranno una proposta gastronomica variegata a chi parteciperà alle serate in musica. L'obiettivo, come puntualizzato dal presidente della municipalità di Marghera, Teodoro Marolo, è «coinvolgere sempre più persone in un'ottica di miglioramento. E i commercianti, nei weekend in cui non ci saranno i concerti (in programma dal martedì al venerdì, ndr) organizzeranno piccoli eventi e proporranno degustazioni a tema culinario». Tra gli appuntamenti dei fine settimana, ancora in via di definizione, ci sarà spazio per i festeggiamenti del Redentore, e per un raduno di Vespe, con proposta commerciale annessa.

Il programma

La prima settimana di concerti sarà all'insegna delle orchestre e delle sperimentazioni. Si parte il 4 luglio con la Giovane orchestra metropolitana (Gom), diretta da Pierluigi Piran, cui seguirà il concerto dei Silverado, country band italiana più popolare nella riproposta del sound "made in Usa", accompagnata per l'occasione da Oliver Skardy (5 luglio). Il 6 luglio sarà la volta delle atmosfere soul-jazz proposte da Josmil Neris e dal Marco Ponchiroli Quartet, mentre il 7 sarà ospite la Big Band Ritmo-Sinfonica Città Di Verona, che proporrà un omaggio orchestrale a Frank Zappa.

Le due settimane successive saranno dedicate alle più affermate tribute band italiane: l'11 luglio l'appuntamento è con gli Italian Dire Straits, mentre la serata successiva il cantante e chitarrista Sasha Torrisi, ex Timoria, omaggerà Lucio Battisti. Completano la settimana lo spettacolo Spandau vs Duran, che vedrà uniti i Communication e i Duran Duranies (13 luglio), e i Creedence Clearwater Revived (14 luglio).

Si riprenderà poi il 18 luglio con gli Everyplay, omaggio italiano ai Coldplay, e con il Tiziano Ferro Tribute (19 luglio). Gli ultimi due appuntamenti in programma vedranno salire sul palco i Mode Inside con il loro tributo ai Depeche Mode (20 luglio), e i Blasco Anthology, che ripercorreranno la lunga carriera di Vasco Rossi (21 luglio).