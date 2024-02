Carnevale, è il giorno del corteo delle Marie

Carnevale di Venezia, è un sabato denso di appuntamenti. Tra i più attesi c'è il corteo delle dodici Marie in Canal Grande, con partenza alle 15.30 dallo stazio di Santa Sofia e arrivo sul palco di piazza San Marco un'ora più tardi. Le Marie sono accompagnate dalla compagnia di mercenari della “White Company” di Livorno che, dopo aver scortato sul palco centrale le giovani veneziane per la presentazione di rito, darà dimostrazione di abilità marziali tardo medievali con duelli e addestramenti con armi in asta. Con loro la Schola Tamburi Storici di Conegliano Veneto.

Spettacoli di strada

Già dalla mattina iniziano gli spettacoli diffusi del Carnival street show, con acrobazie, magia, musica e clown. A Venezia, dalle 11 alle 13 e dalle 14.30 alle 18, teatro comico e clown in campo Santa Margherita; equilibrismo, manipolazione del fuoco e magia in campo San Giacomo; giocoleria ed improvvisazione a Esedra Castello; fachirismo, clown e giocolieri in campo San Geremia e campo Santa Maria Formosa; in campo San Cassiano, invece, arriva "l’artista capovolto".

Gli spettacoli diffusi approdano anche a Marghera, in piazza Mercato dalle 15.30 alle 18 con fachiri e intrattenimento, e a Zelarino, in piazza Maria Immacolata, dalle 15 alle 17, con magia, palloni giganti e giocolieri. A Mestre, dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 19, esibizioni sul palco di piazza Ferretto e poi in via Palazzo e in largo Divisione Julia, oltre a spettacoli itineranti con il cantagallo menestrello, trampolieri, teatro di strada, comicità e bolle di sapone.

Maschere sul palco

Iniziano, inoltre, la sfilata della maschera più bella in piazza San Marco e quella della mascherina in piazza Ferretto. A Venezia basterà registrarsi direttamente al desk dedicato, accanto al palco, aperto dalle 11 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18. La maschera più bella verrà poi decretata l’11 febbraio. A Mestre, invece, sarà necessario registrarsi al desk accanto al palco di piazza Ferretto, aperto dalle ore 16 alle 17. Le sfilate sono previste dalle 17.15 alle 18.

Sempre in piazza San Marco, dalle 11 di mattina sono in programma spettacoli di arte di strada e una suggestiva lettura del Milione, alle 18, a cura dello scrittore Giovanni Montanaro. Sul palco della commedia dell’arte, in piazzetta San Marco, sono previsti spettacoli alle 14.30, alle 15.30 e alle 16.30.

Gli altri eventi

Inizia anche il festival dedicato alla magia del Capodanno cinese. Al Chiostro M9 è possibile visitare il mercatino tradizionale cinese dove trovare piatti autentici, osservare e imparare a tracciare i segni della calligrafia cinese e scoprire i costumi tradizionali (della Dinastia Han e Tang) e tanti altri elementi delle tradizioni artigianali.

Torna, infine, la discoteca in Arsenale, la location più attesa dai giovani che animerà le notti del Carnevale nelle vaste Tese. L’Arsenale fa da sfondo anche allo spettacolo “Terra incognita”, che incanta il pubblico tra proiezioni, giochi di luce e danze acrobatiche.