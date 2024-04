Roberto Leo Bordetto si candida a sindaco di Stra sostenuto dal centrodestra

Un trittico di forze di centrodestra per la candidatura di Roberto Leo Bordetto a sindaco di Stra. Lega, Fratelli d'Italia e Coraggio d'Italia sostengono l'attuale presidente della Pro loco nelle prossime elezioni amministrative, in programma l'8 e il 9 giugno.

Bordetto non è nuovo a esperienze amministrative, avendo ricoperto tra il 1999 e il 2004 la carica di primo cittadino a Belvedere Langhe, paesino in provincia di Cuneo di poco meno di 400 anime. «Ho accolto con gioia le tante richieste che mi sono arrivate di scendere in campo per candidarmi alla carica di sindaco di Stra - ha commentato nei giorni scorsi sui suoi profili social -. È una bella sfida che affronterò con entusiasmo e determinazione sapendo che c'è tantissimo lavoro da fare. Con me ci saranno degli amici fidati e competenti; creeremo insieme una bellissima squadra».

Bordetto presenterà la propria candidatura domenica 14 aprile alle ore 11, presso l'ex municipio in Piazza Marconi. Saranno presenti, tra gli altri, anche il senatore mestrino di Fratelli d'Italia, Raffaele Speranza e il segretario regionale della Lega, Alberto Stefani.