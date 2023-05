I più bei giardini segreti di Venezia

Venezia è la città dei canali, delle calli, dei ponti, dei campielli ma non tutti sanno che Venezia è anche la città dei giardini, specialmente quelli "segreti". In città, infatti, anche se all'apparenza potrebbe sembrare che non ci sia molto verde, ci sono tantissimi giardini nascosti meravigliosi che meriterebbero di essere scoperti e ammirati in tutta la loro bellezza. Si tratta per lo più di spazi verdi privati o appartenenti a qualche comunità religiosa, basta pensare all'orto della Chiesa di San Francesco della Vigna ma alcuni di questi sono anche pubblici, come i Giardini Reali di San Marco.

In passato, tra il centro storico e le isole c'erano tantissime aree verdi. Nel Seicento, infatti, se ne contavano ben 50 di orti e giardini nel solo sestiere di Santa Croce, 39 a San Marco, 49 a Castello, 40 a Cannaregio, 29 a Dordoduro e San Polo. Con l'urbanizzazione della città, però, le aree verdi iniziarono a diminuire sempre di più venendo distrutte nella loro quali totalità. Alcuni dei vecchi giardini veneziani, infatti, esistono ancora e sono ancora visitabili. Ecco quali.

I più bei giardini nascosti di Venezia da visitare