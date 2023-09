Serie A1 femminile, l'Umana Reyer apre contro l'OMEPS Battipaglia

Inizia ufficialmente questo weekend il campionato Techfind di serie A1 di basket femminile con il consueto Opening Day (giunto alla ventunesima edizione) e, ad ospitarlo, sarà per la prima volta nella storia il PalaRomare di Schio.

Sarà un campionato a 13 squadre, questo vuol dire che ad ogni turno ci sarà una formazione che riposerà.

L’Umana Reyer Venezia scenderà in campo sabato 30 settembre alle ore 16.45 contro la neopromossa OMEPS. Battipaglia. Sarà l'ottava stagione in serie A1 per la squadra campana che torna nella massima serie dopo due stagioni: lo scorso anno ha chiuso il girone sud di serie A2 da terza in classifica con un bilancio di 19 partite vinte e 7 perse

Ai Playoff ha fatto un percorso netto battendo in sequenza Halley Thunder Matelica, Cestistica Spezzina e, in finale, Il Palagiaccio PF Firenze aggiundicandosi così la promozione.

Una curiosità legata all'Opening Day riguarda proprio l'Umana Reyer: è la formazione con più successi con 14 vittorie su 18 edizioni giocate.

Nel prepartita ha focalizzato i temi della sfida Martina Fassina: "Sabato ricominciamo il campionato. Abbiamo lavorato con grande intensità in questo mese per prepararci al meglio, non vediamo l’ora di scendere in campo. Siamo cariche e pronte per fare una buona partita. Battipaglia torna nella massima serie e avrà sicuramente tanta energia. Vorranno iniziare con il piede giusto provando a metterci in difficoltà ma noi ci stiamo allenando bene per fare la nostra partita e imporre il nostro ritmo di gioco".



L'ingresso alle partite del XXI Opening Day sarà libero e gratuito. Tutte le partite della prima giornata saranno visibili in chiaro in streaming su LBF TV.