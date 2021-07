Bronzo per le donne del fioretto a Tokyo con la "nostra" Erica Cipressa

Magnifica prova della squadra italiana femminile di fioretto ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, che ottiene la medaglia di bronzo. La formazione composta da Alice Volpi, Arianna Errigo e Martina Batini, alle quali al settimo assalto si è aggiunta la veneziana Erica Cipressa (figlia del Ct del fioretto, Andrea), ha battuto 45-23 gli Stati Uniti. Un punteggio netto, anche se resta un po’ di amaro pensando alla semifinale persa 43-45 contro la Francia: il bronzo riscatta in parte quella delusione grazie ad una finale per il terzo posto dominata dalle azzurre.

Erica Cipressa, 25 anni, è tra i 24 azzurri convocati della FederScherma per le Olimpiadi. Per la fiorettista, in forza alle Fiamme Oro, che si allena alla Scherma Mogliano, si tratta del coronamento di un sogno. Messa in guardia dal papà Andrea, già oro olimpico a squadre a Los Angeles nel 1984 e ora commissario tecnico del fioretto azzurro, Erica ha svolto il suo percorso di crescita all’interno della sala trevigiana con la maestra Federica Berton che, dopo Bebe Vio a Rio, porta così un’altra atleta ai Giochi Olimpici.

Dopo un’ottima carriera Under 20, per Erica sono arrivate anche le soddisfazioni nella categoria Assoluti con due podi in Coppa del Mondo - un argento ad Algeri nel 2018 e un bronzo a Tauberbischofsheim in Germania nel 2019 - e la conquista nel 2019 dell’oro alle Universiadi di Napoli. A Tokyo fa parte del dream team del fioretto assieme a Volpi, Errigo e Batini.