Tennis, ultimo Rodeo dell'anno a Spinea: i risultati

All’Arca 974 di Spinea l’Ultimo Rodeo dell’Anno così intitolato per giocatori di terza categoria fino al 3° grado. Erano 37 i contendenti coordinati da Enrico Bortolamei sotto la supervisione di Federica Vinci che hanno decretato le vittorie di Alberto Scantamburlo e di Virginia Federici.

Nel maschile il moglianese Alberto Scantamburlo ha rispettato il pronostico delle teste di serie andando in finale con il numero due del seeeding Davide Mestre. Due soli mini-set sono bastati all'under 16 trevigiano per aver ragione del giocatore del Noventa di Piave. Entrambi in semifinale avevano rischiato il podio aggiudicandosi il pass al terzo set. E quindi al terzo posto si sono classificati Lorenzo Sbalchiero under 16 del Tc Padova e l'altro padovano dell'Airone Emiliano Paura.

Nel main draw l'unico giocatore di 4^ che ha superato lo sbarramento di terza, è stato l'under 18 del Dolo Piergiovanni Drago. Drago che attende la classifica 2022 con un bilancio di 52% di vittorie che lo proietta in terza categoria, ma visto il suo valore in campo può già dare la scalata alla cima. Nel femminile le favorite sono andate in finale, ma l'esito finale ne ha sovvertito le posizioni. Su tutte l'under 12 vicentina del Sovizzo, Virginia Federici, già 3.5 si è aggiudicata il torneo in due set su Carlotta Donaggio, under 16 trevigiana del Park Tennis di Villorba. Terze Angelica Cavasin under 14 del Tc Padova che in semifinale ha portato al terzo set la winner e per l'under 16 Anna Barindelli della Canottieri Mestre. Nelle retrovie si è distinta Bianca Bianchini under 16 del Tc Venezia con due vittorie.