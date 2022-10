Nuova remiera di Castello nell’area degli ex cantieri Celli a Sant’Elena: approvato in giunta il progetto, secondo il disegno già autorizzato nel 2020 dal Consiglio comunale. La struttura sportiva avrà una superficie di circa 470 metri quadri e un volume di 3.360 metri cubi per un importo stimato dell'intervento, che comprende la remiera, la viabilità e i sottoservizi, di 1.490.000 euro. La remiera, che fa parte delle opere di urbanizzazione previste dal piano particolareggiato 12 per la realizzazione di un centro nautico nell’area degli ex cantieri Celli sarà realizzata a parziale scomputo degli oneri di urbanizzazione dalla società Venice Marina Resort srl, proprietaria dell’area, che la cederà gratuitamente al Comune.

«La remiera - afferma l'assessore all'Urbanistica Massimiliano De Martin - dovrà essere realizzata prima di qualsiasi altra opera prevista dal "Nuovo piano particolareggiato ex cantieri Celli del 2011", per questo la direzione comunale ha il mandato di modificare la convenzione urbanistica stipulata nel 2013». Questo significa che la società Venice Marina Resort srl, che attuerà gli interventi, dovrà ora avviare i lavori entro 90 giorni dal rilascio dei titoli edilizi e portarli a compimento entro i successivi 240 giorni. Per il periodo necessario alla realizzazione della nuova remiera saranno predisposte delle strutture temporanee per il ricovero delle barche, che dovranno essere rimosse a conclusione dei lavori. Il progetto delle opere di protezione in acqua, necessarie per consentire l'alaggio e il varo delle barche, sarà oggetto di accordi fra il Comune, la Soprintendenza e gli altri organi che hanno responsabilità sugli spazi acquei.

«Una delibera – conclude De Martin - per dare finalmente una sede stabile e adeguata alla società Remiera Casteo che, come si legge nel testo, "rappresenta un riferimento importante per la città sotto il profilo sportivo, sociale e culturale, poiché assicura servizi a supporto della pratica della voga, svolgendo un ruolo di tutela e promozione delle tradizioni veneziane, attraverso corsi per residenti, studenti e appassionati, e di regate, cortei e altri eventi riguardanti la voga veneta". Un impegno che vogliamo portare a compimento e che ci auguriamo di veder realizzato in tempi brevissimi».

«Questa delibera – commenta il consigliere delegato alle Tradizioni, Giovanni Giusto – va a dare un'accelerata alla realizzazione di una nuova remiera, attesa da anni e che rappresenta una speranza e una rinascita per una intera comunità. Quel luogo è il cuore pulsante per tanti amanti della voga e ha una rilevante importanza sociale e storica come centro di aggregazione per chi abita a Castello. Si tratta di un importantissimo patrimonio da salvaguardare e questa amministrazione così dà un segnale a tutto il mondo della voga. Questa è una città dalle mille tradizioni, noi ci siamo impegnati e facciamo in modo che continuino, vengano tramandate e siano fonte d'ispirazione per tanti giovani che decidono di iniziare a vogare».