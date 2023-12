Sei sport, in cinque anni quasi undicimila voucher per i ragazzi

Quasi undicimila voucher in cinque anni per avviare allo sport i ragazzi. I buoni da 180 euro sono stati erogati dalla Città metropolitana di Venezia tra il 2018 e il novembre del 2023 per il progetto "6Sport". Numeri in crescita (escluso l’anno scolastico del Covid) per l’iniziativa che promuove l’attività sportiva tra le famiglie di chi ha un figlio che compiuti i sei anni, accede alla scuola primaria, attraverso l’erogazione di un voucher per minore.

Un successo che coinvolge sia le famiglie e le associazioni sportive che hanno aderito fino ad oggi al progetto, al suo quinto anno di promozione su tutto il territorio dei 44 comuni della Città metropolitana. A quasi 5 anni dall’avvio sono stati erogati 10.739 voucher da 180 euro alle famiglie metropolitane per un valore complessivo di 1.933.020 euro.

Un dato quest’ultimo che comprende anche il primo trimestre dell’anno scolastico in corso tra settembre e novembre 2023, dove nei 44 comuni metropolitani sono arrivate richieste per 2.195 voucher, in crescita malgrado la flessione delle nascite e quindi dei bimbi di sei anni. Uno dei vantaggi del progetto è quello di dare l’opportunità alle realtà sportive del territorio di farsi conoscere, sviluppando un’offerta sportiva che trova sul portale dedicato https://6sport.cittametropolitana.ve.it.

I numeri dicono che la proposta sportiva coinvolge poco meno di 400 associazioni per un’offerta corsi che supera il migliaio, con una media di 1.125 proposte distribuita negli anni e che é già arrivata a più di mille nel trimestre da settembre a novembre appena chiuso. «6Sport si dimostra lungimirante e il suo successo è merito del sindaco Luigi Brugnaro – commenta Matteo Senno, consigliere metropolitano delegato allo sport – e di tutte le associazioni sportive che hanno aderito iscrivendosi al portale. Lo sport racchiude in sé valori e principi che consentono alle ragazzine e ai ragazzini di crescere meglio, non solo sul piano fisico ma anche sociale».