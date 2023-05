Pallavolo, la scorzetana Alice Pamio giocherà per la seconda stagione a Brescia

La pallavolista di Scorzè Alice Pamio, 25 anni, è pronta ad affrontare la seconda avventura con i colori di Brescia in A2. Nella stagione appena terminata, con la maglia della Millenium, ha disputato la terza finale di Coppa Italia della sua carriera e la finale playoff promozione.

«Ho tanta voglia di riscatto per come si è conclusa la stagione passata - commenta Pamio -. Sono già proiettata al prossimo anno con nuovi grandi obiettivi e tanta voglia di ripartire da me. Ovviamente è stato un anno complesso, con tanti alti e bassi, ma che mi ha fatto maturare tanto e diventare una giocatrice e una persona più solida e consapevole. Ho voglia di mettere tutta me stessa a disposizione della squadra, per puntare in alto anche l’anno prossimo». Nel ringraziare la società per la fiducia, ha dichiarato: «So che il roster sarà competitivo anche quest’anno, le voci che ho sentito confermano che c’è tanta fame di vincere, e mi sembra che partiamo già col piede giusto. Ci vediamo ad agosto».

La carriera di Alice Pamio

Nata a Camposampiero, l'atleta veneziana ha mosso i primi passi alla Libertas Scorzè e successivamente alla Bruel Volley Bassano (Vicenza). Nell’agosto 2014 si è trasferita a Roma per iniziare il percorso al Volleyrò Casal De Pazzi: nel 2015/2016 ha vinto il campionato italiano under 18 e contemporaneamente ha contribuito alla promozione in serie A2 della squadra. Prima di affrontare la prima avventura romana, si è laureata campionessa del mondo under 18 nella rassegna iridata di Lima (Perù).

Dall’agosto 2016 è passata alla MyCicero Pesaro in A2, dove ha ottenuto la promozione nella massima serie ed ha raggiunto la finale di Coppa Italia di categoria. Nel biennio successivo (2017-2019) ha giocato per l’Unione Volley Montecchio Maggiore. Nell’estate 2019 ha vestito per la prima volta la maglia della Millenium Brescia conquistando lo scudetto del Lega Volley Summer Tour Sand Volley 4×4.

Lasciata Montecchio Maggiore, Alice ha accettato la proposta della Consolini San Giovanni in Marignano (A2) con la quale ha raggiunto la finale di Coppa Italia. Nel 2020/2021 ha giocato per la Megabox Vallefoglia dove ha conquistato la promozione in A1. L’anno successivo ha indossato i colori del Roma Volley Club nella massima serie. Nella stagione appena terminata con la maglia di Millenium Brescia ha disputato la terza finale di Coppa Italia della sua carriera e la finale playoff promozione.