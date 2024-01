Scorzè fa il tifo per Alice Pamio: la schiacciatrice merita una seconda chance in A1?

Tutto questo Alice non lo sa. A differenza della protagonista di una delle più celebri canzoni di Francesco De Gregori, c’è un’altra ragazza con questo nome che sa benissimo cosa sta facendo. Alice Pamio, nata a Camposampiero (Padova) ma cresciuta in quel di Scorzè, è una delle giocatrici dai numeri più interessanti di tutta la Serie A2 di volley femminile. Non a caso è il capitano della Millenium Brescia, formazione in cui milita da due anni e che in questa stagione puntava a traguardi ambiziosi. In realtà il campionato delle Leonesse si è complicato, tanto è vero che stanno affrontando la Pool Salvezza, ma Alice è la solita garanzia.

La schiacciatrice 26enne meriterebbe forse palcoscenici più in linea con la sua carriera, quella Serie A1 che ha “assaggiato” solamente nella stagione 2021-2022 con la maglia della Roma Volley, un’esperienza sfortunata (culminata con la retrocessione delle giallorosse) che però l’ha vista emergere in maniera convincente. Come già ricordato, la sua formazione pallavolistica è cominciata a Scorzè prima di approdare a Bassano, dove ha esordito in B1 a 15 anni. La stagione 2014-2015 è stata quella della prima volta nella Capitale (forse un segno del destino), per la precisione in quella fucina di talenti che è il Volleyrò Casal De’ Pazzi.

È qui che ha vissuto un biennio a dir poco gratificante, culminato con la vittoria nel campionato Under 18 e la promozione in A2. Le tappe successive sono state quelle di Pesaro (promozione in A1), Montecchio, San Giovanni in Marignano, Vallefoglia, Roma e Brescia per l’appunto. Una delle date più importanti della carriera sportiva, poi, è quella del 17 agosto 2015, quando ha conquistato il Mondiale Under 18 in Perù. Nel campionato attualmente in corso si sta rivelando un terminale offensivo di tutto rispetto con i 255 punti realizzati nelle 19 partite finora disputate (poco più di 13 punti in media a match).

Giusto ieri sera ne ha messi a referto ben 20 nella partita contro Olbia, risultando la top scorer della gara. Queste performance le valgono il provvisorio 11° posto nella classifica delle migliori realizzatrici di A2, senza dimenticare i 22 ace complessivi (6° posto). Ha già fatto meglio dello scorso anno: sempre a Brescia, infatti, si fermò a 228 punti in 30 partite, mentre gli ace furono 17. Il record risale comunque al campionato 2020-2021 con Vallefoglia, vale a dire gli incredibili 702 punti di una stagione indimenticabile.