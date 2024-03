Giovane, determinata, veneziana: una stagione piena di spunti positivi per Elisa D’Este

Lo scorso anno con la maglia di Marsala non era riuscita a raggiungere l’obiettivo, centrato invece dodici mesi prima con lo stesso sodalizio. Quest’anno, però, il sorriso è tornato, questa volta difendendo i colori di Offanengo. Ha un sapore particolare la fresca salvezza in A2 della Trasporti Pietro Bressan per Elisa D’Este, centrale veneziana classe 2002 al suo primo anno in neroverde.

La giocatrice ha contribuito a un traguardo così importante nel reparto nel cuore della rete, confermando quanto di buono visto nelle due precedenti esperienze in Serie A. La stessa Elisa ha confermato quanto si trovi a suo agio in una categoria del genere, grazie all’esperienza in provincia di Cremona che può essere riassunta in maniera positiva: “Fin dall’inizio a Offanengo mi sono trovata bene con la società e nella squadra, dove c’è affiatamento; sono contenta anche di aver avuto modo di giocare. In questa esperienza positiva sento di essere cresciuta soprattutto a livello caratteriale, oltre ai progressi tecnici frutto del lavoro con lo staff. In campo mi vedo molto più positiva, determinata e in fiducia: in questo la squadra fa tanto, avere un bel rapporto in campo ti regala anche più sicurezza”.

Dopo aver mosso i primi passi pallavolistici al Lido di Venezia, è maturata per un biennio all’Union Volley Jesolo, giocando in B2 e nell’under 19. Poi lo sbarco in A2 a Marsala, dove ha giocato due anni sempre nel secondo campionato nazionale italiano e infine l’avventura di Offanengo caratterizzata finora da 19 presenze e 48 punti realizzati. Il terzo campionato di fila in A2 non è ancora terminato, Elisa potrà migliorare ancora queste statistiche nelle ultime quattro gare rimaste e soprattutto mettere in mostra il suo nuovo approccio caratteriale che potrebbe fare la fortuna di molte formazioni di questa categoria.