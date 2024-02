Un libero troppo sottovalutato? La spinetense Chiara De Bortoli è tra le migliori dell’A1

Ogni volta che si esaminano i liberi dell’attuale campionato di A1 di volley femminile si tirano in ballo sempre gli stessi nomi. Nulla da dire a Brenda Castillo e Monica De Gennaro che probabilmente si ritroveranno di fronte in una probabile finale scudetto, però tra le migliori giocatrici in questo ruolo c’è un’atleta originaria di Spinea che viene messa colpevolmente “in disparte”. Si tratta di Chiara De Bortoli, classe 1997, una vera e propria garanzia come testimoniano i numeri della sua stagione. Al suo secondo anno con la VBC Casalmaggiore, sta facendo le fortune della formazione lombarda che è tra le più in forma in questo momento.

Non a caso, le cremonesi vengono da quattro vittorie consecutive, l’ultima delle quali è maturata ieri sera nel recupero di campionato contro un avversario più che quotato come Novara. In questo modo le ragazze di coach Pintus si sono letteralmente risollevate e possono ambire a un posto nei play-off scudetto, proprio come avvenuto lo scorso anno con uno strepitoso sesto posto e uno splendido quarto di finale contro Milano. Chiara De Bortoli ha chiuso la stagione 2022-2023 al decimo posto nella classifica delle ricezioni perfette (quelle che rispondono a criteri come la traiettoria della palla e la posizione del campo in cui la stessa potrebbe cadere) con un importante 43,42%, risultando il nono miglior libero del campionato (456 ricezioni complessive e 36 errori in 24 gare).

Le statistiche provvisorie del campionato 2023-2024 vedono invece la pallavolista veneta al sesto posto sempre per quel che riguarda le ricezioni perfette con un 39,6% che ne fanno il quarto miglior libero dell’A1, subito dietro Castillo, De Gennaro e Spirito. Le gare disputate sono 20, con 351 ricezioni complessive e 31 errori. Chi segue Chiara De Bortoli da quando era solo una giovane promessa non sarà rimasto comunque sorpreso.

La sua carriera è cominciata con l’Imoco San Donà, club satellite di Conegliano, in B1: da lì all’approdo in prima squadra con relativa conquista dello scudetto il passo è stato breve, poi Chiara è diventata un’habituè dell’A1. Negli anni ha indossato le maglie del Club Italia, Chieri e poi Casalmaggiore, senza dimenticare i successi in Nazionale. In Azzurro ha vinto un bronzo ai Mondiali Under 20 e l’argento alle Universiadi del 2019, ottenendo le prime convocazioni nella Nazionale Maggiore nel 2017. Con un curriculum del genere non si può che togliere il cappello.