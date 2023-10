B1. Debutto sfortunato per il Volley Lions Clodia che col Peschiera avrebbe meritato il tie-break

Prima giornata amara per le ragazze della Volley Lions Clodia che esordiscono nel campionato di Serie B1 con una sconfitta in trasferta. A Ponti sul Mincio, arriva infatti il ko contro l’Orotig Peschiera, un 1-3 davvero sfortunato se si esamina il match nel dettaglio. L'impegno e la voglia di vincere non è mai mancata alle giocatrici di coach Massimo Zambonin durante tutta la partita ma purtroppo non è bastato. Si tratta di una sconfitta provocata in parte dai tanti errori e dall’altra da un gioco che sta piano piano nascendo e macinando punti. I primi due set avrebbero potuto scoraggiare qualsiasi team, visto che le padrone di casa hanno fatto prevalere il fattore campo con un primo parziale quasi senza storia (25-18 il punteggio) e un secondo in cui la formazione veneziana è stata vicinissima all’Orotig, cedendo di misura (un beffardo 23-25).

Nel terzo parziale si sono intravisti ottimi progressi che fanno ben sperare per il resto del campionato. Stavolta il 25-23 ha premiato il Volley Lions che ha quindi sognato il colpaccio, un tie-break che inizialmente sembrava impossibile. Nell’ultima frazione di gioco, invece, le veronesi sono state maggiormente lucide e hanno trovato l’allungo decisivo nelle fasi finali: il 25-22 ha chiuso i giochi e lasciato l’amaro in bocca. Queste le parole di coach Zambonin a fine gara: “C’era da aspettarselo che le ragazze non si esprimessero fin da subito, ma la squadra pian piano è cresciuta in tutti i fondamentali. Il risultato ci penalizza, però con un po’ più di attenzione in certi momenti avremmo potuto portare la partita al quinto set”. Tra una settimana il Volley Lions esordirà in casa, nello specifico contro l’Aduna Padova. Il tabellino del match:

OROTIG PESCHIERA-VOLLEY LIONS CLODIA 3-1 (25-18, 25-23, 23-25, 25-22)

PESCHIERA: Poggi, Moschini, Bellè, Rancati, Gasparini, Tolotto, Baldizzone, Riccato, Ghirardelli, Scupola, Galati, Di Nucci. All. Mori

CLODIA : Nordio, Nonato, Valente, Dainese, Ianeselli, Sambin, Sambugaro, Pagotto, Penzo, Menon, Ndoj, Brandi, Franzoso, Bernardinello. All. Zambonin