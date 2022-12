B1: l’Imoco San Donà ci ha preso gusto, contro lo Spakka Volley arriva la seconda vittoria di fila

Due punti che rendono la classifica ancora più interessante e che potevano essere ancora di più. L’Imoco San Donà dà seguito al bel successo casalingo di una settimana fa, espugnando anche il campo dello Spakka Volley. Il 2-0 aveva lasciato immaginare la conquista della posta piena, ma anche la vittoria al tie-break consente alle ragazze di coach Gregoris di emergere finalmente dalla zona calda del girone C della B1 femminile di volley. Le ospiti partono senza timori reverenziali e nel primo set hanno vita facile su uno Spakka poco presente in ricezione e battuta.

Dopo il 15-25 si cambia campo e riprende a giocare con le veronesi che restano punto a punto fino al 11-11. Poi le veneziane allungano di qualche punto: Pollini inserisce Palomba in regia e la partita va avanti punto a punto in un crescendo di emozioni. San Donà ha il set point sul 24-25, annullato da Marconcini. Dal Cero trova l'ace che porta le locali sul 26-25 con il seguente ribaltamento del punteggio e le padrone di casa che poi annullano altri 4 set point ma devono capitolare 30-32 in un finale infuocato.

Il numeroso pubblico presente però non perde le speranze e cosi lo Spakka non si scompone, anzi inizia bene il terzo set (8-4,17-13) con una Imoco che però non molla e rimane sempre attaccato impattando sul 23-23 quando due attacchi di Costamagna sentenziano la vittoria del set per lo Spakka. Le veronesi partono bene anche nel quarto stando sempre avanti di un paio di lunghezze (10-7,17-13) ma con le ospiti mai dome che pareggiano sul 20-20 e anzi sorpassano. Costamagna fa punto, Dal Cero ace, Adigwe commette uno dei pochi errori e si va sul 24-23 per lo Spakka. Visentin pareggia 24-24 ma ancora una volta due attacchi di Costamagna (31 i punti finali per lei) danno il set alla squadra di casa. Si va al tie-break dove Imoco parte forte e va al cambio di campo sul 4-8.

Le locali rimontano ancora e pareggiano 10-10 quando però un errore al servizio e due ricezioni fallose danno il vantaggio decisivo alle veneziane che chiudono 11-15. Peccato, ma sinceramente era difficile chiedere di più a una squadra incerottata e da sempre senza la rosa ufficiale. Brave le panterine con una Adigwe a quota 38 punti premiata come MVP della serata. Il tabellino del match:

SPAKKA VOLLEY-IMOCO SAN DONÀ 2-3 2-3 (15-25, 30-32, 25-23, 26-24,11-15)

SPAKKA: Costamagna, Permunian, Pegoraro, Marconcini, Palomba, Civetta, Dal Cero, Sandri, Strazzer (libero), Adorni (libero2), Bortolamedi. All. Pollini

IMOCO: Zorzetto, Adigwe, Talerico, Viola, Moiran, Marchetto, Bardaro, Visentin, Soffiato, Lanza, Pagot, Marchesini. All. Gregoris