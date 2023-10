B1. Imoco San Donà a testa altissima a Castel d'Azzano: esordio con sconfitta per le Panterine

L’esordio dell’Imoco San Donà nel campionato di B1 di volley femminile era molto atteso, anche se caratterizzato da una trasferta non semplice. Le panterine sono state di scena al PalaRobbi di Castel d’Azzano, uscendo sconfitte dall’Arena Volley Team ma dimostrando grandi individualità. Non a caso la formazione di coach Gregoris è riuscita a vincere il primo set e perso di misura i successivi due, arrendendosi soltanto nel quarto parziale. Prestazione spettacolare di Merit Adigwe che con i suoi 22 punti è risultata la miglior realizzatrice in assoluto della partita.

Ottime notizie anche da Arianna Visentin che ha chiuso la partita in doppia cifra. In poche parole le giovani atlete dell’Imoco San Donà saranno uno scoglio terribile per tutte le squadre in questo campionato, con delle attaccanti davvero molto forti (52% in attacco nel primo set) ed una difesa attenta. Insomma, un team difficile da affrontare. Avanti l’Arena nel primo set con un rassicurante 21-16, l’Imoco piazza un parziale di 7-0 che rovescia l’andamento della frazione gioco fino al 26-24 che premia proprio le ospiti.

Anche nel secondo set le panterine si portano avanti fino al 21-19 poi la formazione di casa raggiunge la parità e assesta il sorpasso decisivo. L’equilibrio rimane tale per lunghi tratti del terzo parziale mentre le ospiti mollano nel quarto, il pubblico applaude perché le due formazioni hanno offerto un ottimo spettacolo senza risparmiarsi. Tra una settimana la squadra veneziana debutterà in casa: al PalaBarbazza di San Donà di Piave arriverà l’ostica Aduna Padova. Il tabellino del match:

ARENA VOLLEY TEAM-IMOCO SAN DONÀ 3-1 (24-26, 25-22, 25-22, 25-13)

ARENA: Albani, Bissoli (1), Brutti (14), Cappelli (19), Covino (17), Martinato (9), Montin, Peloso, Pluchino, Riccato (2), Suman. Liberi: Molinaroli, Moschini. 1° Allenatore: Bertolini

IMOCO: Marchesini, Visentin (10), Orlandi (5), Novello (9), Bacchin (5), Adigwe (22), Moroni (3), Manda (1), Fiolo, Genovese, Zussino, Corbanese. Liberi: Feduzzi, Arici. 1° All. Gregoris.