B1: sconfitta indolore per l'Imoco San Donà a Casalserugo

Alla fine hanno prevalso le maggiori ambizioni di squadra. L’Imoco San Donà, ormai sicura della salvezza raggiunta nel girone C della B1 di volley femminile, ha provato a rendere la vita difficile a una squadra molto più affamata di punti come l’Alia Aduna Padova. A Casalserugo, però, le padrone di casa si sono imposte prevalendo di misura nei primi due set e dominando l’ultimo. La squadra di Lorenzo Amaducci gioca una partita coraggiosa e determinata, a tratti anche nervosa, ma riesce a ritrovarsi sempre anche nei momenti più complicati grazie alla battuta e alla difesa.

L’avvio di primo set è particolarmente equilibrato (7-7), con San Donà che prova il primo break (11-8) fermato da un muro di Bisio (11-9). L’Alia Aduna però commette qualche errore e Amaducci è costretto a chiamare time out sul 16-11 per le ospiti. Colombano in battuta con un ace e un “mezzo ace” accorcia le distanze (18-16), poi Avanzo avvicina ulteriormente Padova (19-18) e un errore di San Donà pareggia i conti per la volata finale (20-20). Nel finale Celegato guadagna in fast la palla set che poi Avanzo firma dai nove metri (25-22).

Nel secondo set parte forte San Donà (5-1), ma l’Alia Aduna ricuce immediatamente con Blaseotto, Celegato e un ace di Bisio (6-6). Un paio di azioni contestate e le ospiti sono ancora avanti (14-11), ma l’Alia resta in scia (15-14 su un fallo di posizione avversario) e pareggia 16-16 con l’ace di Bisio. Il muro di Boscolo dà alle padrone di casa il primo vantaggio del set (19-18) che apre la strada a un altro finale punto a punto. Bisio firma il 23-20 Alia in attacco e il set ball a muro, con l’errore ospite che manda le padrone di casa sul 2-0.

Punto a punto anche l’avvio di terzo parziale (4-4), con l’Alia che al termine di una lunga e spettacolare azione va sul 6-4 e allunga ulteriormente con Boscolo a muro (7-4). Bisio firma due attacchi consecutivi per il 12-6. L’Alia mantiene il vantaggio (muro di Boscolo per il 18-12) e allunga 19-12 ancora con Bisio e sul 20-12 con un altro ace di Colombano. Alla fine è Avanzo a firmare la palla che vale il match. Il tabellino del match:

Alia Aduna Padova-Imoco San Donà 3-0 (25-22, 25-20, 25-16)

PADOVA: Celegato, Grandis, Grazia, Blaseotto, Cavalera, Varagnolo, Miecchi, Avanzo, Tiozzo, Boscolo, Bisio, Colombano. All: Amaducci.

IMOCO: Bagnoli, Zorzetto, Giacomello, Trampus, Pagliuca, Alessi, Viola, Soffiato, Rizzi Guzin, Munarini, Stellati, Marchetto, Bardaro (L1), Bianco (L2). All. Gregoris