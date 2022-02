B1: seconda sconfitta di fila per l’Imoco San Donà, 0-3 in trasferta a Noventa

Un altro brusco risveglio. L’Imoco San Donà ha iniziato il 2022 sportivo nel peggiore dei modi: dopo aver perso contro la capolista Nardi Volta, ieri sera è arrivato un’altra sconfitta pesante, per la precisione in trasferta contro l’Ipag Noventa che non ha avuto pietà delle panterine. In particolare, da dimenticare in fretta il secondo set, in cui San Donà ha racimolato appena 4 punti.

Primo set. Il primo punto è un ace di Marini, l'Ipag mantiene sin da subito un piccolo vantaggio (9-7, 10-8). Gomiero, con una pipe (12-9) e un ace (13-9), dà un primo strappo, coadiuvata da Pastorello, ben servita da Marini (18-14). La palleggiatrice, dai nove metri, regala un rassicurante +6 (21-15), mentre Zanguio ottiene il 23 a 18 con un mani-out da posto quattro. Piccola reazione dalle veneziane, ma il set è appannaggio dell'Ipag (25-22).

Secondo set. Il secondo parziale è senza storia, con le noventane ciniche e senza sbavature e il San Donà in difficoltà, soprattutto, in ricezione (10-2; 16-3). Le attaccanti di casa attaccano con efficacia e varietà di colpi, schivando il mastodontico muro avversario (19-4). Pastorello, in fast (22-4) e a muro (23-4), ipoteca il parziale, poi due errori di San Donà chiudono la contesa (25-4).

Terzo set. Un ace di Gomiero (2-1) e un attacco di Zanguio (3-1) danno subito un buon segnale nel campo noventano. San Donà sbaglia in contrattacco dopo una bella difesa di Lunardi (4-1), si susseguono due lunghe azioni, sempre in favore dell'Ipag che cresce in difesa (6-1). Capitan Gambalonga è incisiva in primo tempo (7-1) e al servizio (11-2). Reazione dell'Imoco che punge dai nove metri e in attacco (11-7), costringendo Gemo al time-out. Zanguio respinge l'assalto delle ospiti (14-9), mentre Gomiero si esalta a muro (17-10). Altra reazione dell'Imoco che al servizio crea scompiglio sul campo noventano (17-15), ma Morgia (19-17) e Zanguio (20-18) difendono l'assottigliato vantaggio. L'Imoco, cresciuto in fase offensiva, impatta (21-21), per poi commettere due errori (23-21). Marini blocca l’attacco avversario (24-21), seguita nel match-point da Pastorello (25-22). Il tabellino del match:

Ipag Noventa-Imoco San Donà 3-0 (25-22, 25-4, 25-22)

Noventa: Gomiero, Pastorello, Bisoffi, Zanguio, Montanaro, Gambalonga, Morgia, Dinello, Marini, Leonardi, Zanchetta, Canton, Gallo, Lunardi. All. Gemo

San Donà: Bagnoli, Pagliuca, Soffiato, Giacomello, Bardaro A. (L), Trampus (K), Stellati, Alessi, Rizzi Guzin, Marchetto, Zorzetto, Adigwe. All. Gregorio