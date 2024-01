Ottime notizie per l’Imoco San Donà: Merit Adigwe devastante nella Nazionale Under 20

Sconfitta indolore per le Azzurrine. Ancora una volta grande spettacolo al PalaMinardi di Ragusa dov’è in corso di svolgimento il Torneo Wevza Under 20 femminile. Le ragazze di coach Gaetano Gagliardi ieri sera non sono però riuscite a conquistare la terza vittoria consecutiva in virtù della sconfitta al tie-break (18-25, 25-14, 12-25, 26-24, 13-15) subita contro la Germania. Top scorer di questa sera Merit Adigwe, autrice di ben 30 punti. La giocatrice dell’Imoco San Donà, si è dimostrata ancora una volta una vera e propria forza della natura, mettendo a segno circa un terzo di tutti i punti conquistati dalla squadra.

Sono dunque notizie più che positive quelle giunte a San Donà di Piave, con le Panterine chiamate a risalire la classifica del girone B della Serie B1. La prima gara del 2024 è in programma per il prossimo 13 gennaio e non sarà un match come gli altri. Al PalaBarbazza, infatti, andrà in scena San Donà-Volley Clodia, il derby veneziano che può dire molto in merito alla lotta salvezza del girone. Con una Adigwe in questa forma, i tifosi possono essere decisamente ottimisti.

L’opposto classe 2006 (compirà 18 anni ad agosto) è alla sua terza stagione da Panterina ed è cresciuta in modo esponenziale di anno in anno. Dopo l’esperienza a Crema, infatti, si è fatta notare come una delle Azzurrine di maggior talento e con un futuro ancora tutto da scrivere ma promettente. Tra l’altro, nelle altre due gare del Torneo Wevza con l’Under 20, la giocatrice non ha affatto sfigurato. All’esordio contro la Francia (vittoria per 3-1), ha messo a referto 13 punti, seguiti poi contro il Belgio (altro 3-1) da altre 16 prodezze che ne stanno facendo una delle migliori realizzatrici dell’evento.