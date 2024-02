Il muro di Jesolo: Veronica Costantini sempre più regina dei monster block

Ventuno anni ancora da compiere, ma la maturità di una veterana. Veronica Costantini, pallavolista cresciuta a Jesolo, è al suo secondo anno in Friuli Venezia Giulia e si sta trovando sempre più a suo agio nella seconda categoria nazionale. La centrale classe 2003 è infatti uno dei punti di forza della CDA Talmassons, formazione in lotta per conquistare la Serie A1. Il salto di categoria sarebbe un sogno a occhi aperti per il club udinese e se l’obiettivo dovesse essere centrato una buona parte del merito andrebbe proprio a Veronica Costantini. Coach Barbieri le sta dando fiducia, come si evince dalle 21 gare disputate finora in questa stagione (è tra le atlete più presenti del roster).

Oltre ai 177 punti realizzati (lo scorso anno ne fece 230, ma c’è ancora tempo per migliorare), la giocatrice jesolana si sta mettendo in mostra per i muri vincenti. Nell’ultima giornata della Pool Promozione, la sua Talmassons è uscita sconfitta dalla trasferta di Mondovì, cedendo al tie-break per una questione di dettagli. Veronica ha però sfoderato una forma invidiabile, mettendo a segno ben 9 monster block, vale a dire la miglior prestazione in assoluto per quel che riguarda questo fondamentale in tutta l’A2.

Il tutto, poi, è stato impreziosito da 16 punti. I muri stagionali che hanno fruttato punti sono saliti così a quota 62, il secondo miglior bottino di Talmassons (Eckl ne ha realizzati 76). D’altronde, la 20enne è una vera e propria specialista, tanto è vero che lo scorso anno ne realizzò 64, segno che ne serviranno altri tre per battere questo primato personale. La carriera di Veronica Costantini ha già dimostrato che è una pallavolista dal futuro promettente.

Approdata al Club Italia a soli 15 anni, nel 2019 si è meritata la maglia azzurra, disputando due stagioni nel settore giovanile dell’Igor Novara: è stata spesso aggregata alla prima squadra, facendo il suo esordio in Serie A1 nel campionato 2021-2022 (match in cui si mise in mostra con 3 punti messi a referto). È una predestinata? In A2 sta dimostrando di poter dire la sua, l’impressione è che sarà soltanto questione di tempo prima del ritorno nella massima serie.