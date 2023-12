Nuova avventura per Viola Passaro: la giovane pallavolista veneziana passa all’Itas Trentino

Una giovane promettente per arricchire il parco palleggiatrici dell’Itas Trentino. Per far fronte all’infortunio al ginocchio occorso a Martina Stocco, recentemente operata al menisco, il Club di via Trener è tornato sul mercato assicurandosi le prestazioni di Viola Passaro, fino a pochi giorni fa in forza alla Megabox Ondulati Savio Vallefoglia. Nata a Venezia il 30 novembre 2004, Viola è cresciuta pallavolisticamente tra le fila della Fusion Volley Treviso, facendosi notare dai tecnici federali che l’hanno selezionata nell’estate del 2021 per far parte del Club Italia, con cui ha disputato due campionati di Serie A2 prima di approdare a Vallefoglia.

“L’infortunio al ginocchio occorso a Martina Stocco ci ha costretto a tornare sul mercato per completare il reparto di alzatori - spiega Duccio Ripasarti, Direttore Sportivo del settore femminile di Trentino Volley - . Viola è una ragazza giovane e promettente, formatasi nel Club Italia: fin dal primo contatto che abbiamo avuto ha dimostrato di avere una grandissima voglia di lavorare e dimostrare il suo valore”.

“Innanzitutto ci tengo a ringraziare la società Trentino Volley dell’opportunità che mi è stata concessa di far parte di questo gruppo - spiega Viola Passaro, nuova palleggiatrice di Trentino Volley - . Sono contenta di iniziare questa nuova avventura in una realtà organizzata come quella dell’Itas Trentino. Ho tanta voglia di giocare e cercherò di portare il mio entusiasmo e la mia determinazione tra le mie nuove compagne fin da subito”.

Viola Passaro, che vestirà la maglia numero 2 e affiancherà Guiducci e Stocco nel parco alzatrici dell’Itas Trentino, è già a disposizione del tecnico Marco Sinibaldi. Con le Nazionali giovanili azzurre ha conquistato numerose medaglie: tra queste spiccano l’oro ai Campionati Europei Under 19 del 2022 e l’argento ai Campionati Mondiali Under 18 del 2021.