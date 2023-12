Volley A3, San Donà ospita il fanalino di coda per ripartire

Occasione importantissima per mettere da parte punti e ridurre una distanza al momento notevole con la prima della classe. Per la prima giornata di ritorno di serie A3 la Personal Time San Donà ospita alle 20.30 di sabato 30 dicembre il fanalino di coda Salsomaggiore.

I ragazzi di Moretti tornano a giocare a due settimane dalla sfida di Mantova dato che poi era arrivato il turno di riposo (questo week end riposa proprio Mantova): "In questo periodo di stop – commenta coach Moretti - le cose sono andate via bene sia in palestra per i pesi sia sul parquet per la parte tecnica. Abbiamo approfittato di questa piccola pausa per apportare alcune novità nel sistema di gioco. Ho fiducia per la ripresa del campionato e il girone di ritorno che ci attende".

Nel frattempo sono usciti anche gli abbinamenti per i quarti di Coppa Italia: "Giocheremo con Savigliano, i nostri avversari hanno stoppato la nostra corsa in campionato e il nostro obiettivo è quello di prenderci la rivincita e di approdare alle semifinali. Di fronte avremo una grande avversaria”.

In campionato il prossimo step è la sfida con Salsomaggiore: “Sarà una gara complicata perché loro affrontano ogni impegno con il coltello fra i denti. C’è stato il cambio di allenatore e qualche innesto nuovo, proveranno a metterci in difficoltà in tutte le maniere. Ci faremo trovare pronti mettendo sul campo la miglior tattica e tecnica possibile".