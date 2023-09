Volley A3, per San Donà i primi bilancio e presto la prima amichevole

Primissimo bilancio. A un mese dalla prima di campionato contro la WiMore Salsomaggiore, per il Volley Team Club è arrivato il momento di un primo recap dopo le prime intense settimane di preparazione atletica. Parla Alessandro Mamprin, il vice allenatore: "Siamo ancora nel pieno periodo di preparazione – commenta Mamprin – e i ragazzi stanno rispondendo bene sia alle 3 sedute mattutine guidate dal preparatore atletico Giacomo Trevisan sia al lavoro in palestra. Ovviamente la mole di lavoro in palestra è pesante quindi si sente un po’ di pesantezza al pomeriggio, ma il livello sta salendo giorno dopo giorno e sarà così finché ci avvicineremo al 15 ottobre, data in cui puntiamo ad essere al 100% della nostra forma e alla quale punteremo da subito ad esprimere il nostro miglior gioco".

Tra quattro giorni sarà il momento del primo test match contro Delta Volley Porto Viro, fuori casa il 20 settembre, occasione per testare il carattere della squadra e i frutti delle prime settimane di lavoro: "Siamo vicini al primo test match della stagione contro un avversario di categoria superiore. Non sarà sicuramente importante guardare al risultato, ma questo incontro ci servirà per apprendere lo stato di forma dei ragazzi, provare varie soluzioni di formazione, iniziare ad avere un identità di gioco e capire poi su cosa dovremo lavorare nelle prossime settimane di allenamento".

Infine, un giudizio sul campionato che verrà: "A mio parere sarà un campionato molto equilibrato, c’è qualche formazione con dei tasselli in più che possono fare la differenza, ma nel complesso tutte le squadre si sono rafforzate comprese le neopromosse, quindi a fare la differenza a nostro favore sarà la capacità di trovare la giusta intesa tra chi in questo campionato ha già consolidato il suo posto da titolare che faranno da trascinatori e per chi invece dovrà dimostrare quanto vale sul campo per ritagliarsi il proprio spazio".