Volley A3 playoff, San Donà si fa rimontare e va ko con Pordenone in gara 1

Esattamente come nell'ultima giornata di regular season, il Teamvolley San Donà di Piave rimedia un'altra sconfitta al tie break ma stavolta in un match fondamentale: è un ko nella prima giornata di playoff serie A3 contro Pordenone. Domenica 24 aprile sarà fondamentale provare a vincere per riaprie la serie.

La formazione veneta si è imposta nei primi due set culminati con una lunga battaglia (25-27 e 23-25), poi i padroni di casa hanno rimontato portando la serie al tie break e vincendo anche l'ultima frazione (25-14; 25-19; 25-12).