Volley A3, la capolista San Donà affronta Acqui Terme: sfida da big

Sfida da big. Nella settima giornata di campionato la Personal Time San Donà, capolista a 15 punti, affronta una delle, al momento, dirette inseguitrici, Acqui Terme, terza a 12. Appuntamento in casa alle 16 domenica 19.

"L'atmosfera nello spogliatoio è buona, – sottolinea coach Moretti– c’è entusiasmo, nell’ultima partita dovevamo fare meglio a livello mentale e tecnico, niente a cui non si possa rimediare. I ragazzi vorranno dimostrare ancora una volta che meritiamo l’attuale posizione di classifica".

La Personal Time stavolta cercherà i tre punti con l’Acqui Terme: "Sarà una battaglia, dal mio punto di vista è la squadra più attrezzata. Martino ed Esposito sono giocatori dall’altra categoria, e questo da ai nostri avversari i favori del pronostico anche se sono a 3 punti da noi. In squadra hanno anche Baratti che è una nostra vecchia conoscenza".

Giocare con la terza della classe non sarà affatto semplice e non lo dice solo la graduatoria: "Dobbiamo temere uno come Matteo Martino che ha 36 anni ma ha calcato i parquet di Super Lega, Cina, Polonia e Arabia, dovrò istruire i ragazzi su come fermarlo. Poi c’è Esposito che l’anno scorso era a Brescia in A2 ed è uno dei migliori centrali che ci sono in circolazione. Poi c’è Graziani che da quando c’è l’A3 ha sempre giocato in questa categoria, sta facendo molto bene anche Cestè. Sarà una partita tosta, dove dovremo mettere tutto noi stessi sia a livello tattico che mentale, bisognerà essere forti. Vedremo alle 18.30 di domenica chi sarà il vincitore di questa sfida".