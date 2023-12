Volley A3, sfida "verità" per Sa Donà contro Mantova

La sfida "verità". Nella dodicesima giornata di campionato di A3 la Personal Time San Donà affronta Mantova sabato 16 dicembre alle 17. Dopo il ko con Savigliano la formazione di Moretti vuole riprendersi la vetta (ora San Donà è a 27, Mantova a 29).

"Andiamo ad affrontare una squadra molto ben organizzata, ha dimostrato di essere forte nei momenti cruciali delle ultime partite, ad esempio con il Motta ha vinto ai vantaggi, mentre con Belluno si è aggiudicata due set con il punteggio di 26-24. I loro punti di forza sono i due attaccanti, dovremo limitarli il più possibile. La squadra dovrà sfruttare bene il fondamentale della battuta, battendo bene potremo limitare le loro uscite in attacco".

C’è da dimenticare in fretta la sconfitta subita internamente domenica scorsa: "Non è mai facile tornare in palestra dopo una sconfitta e sei reduce da 10 partite vinte, c’è da sottolineare però la grande prestazione fatta da Savigliano. Siamo tornati in palestra con la voglia di riscattarci in vista di un match dove ci saranno una di fronte all’altra prima e seconda. Il match di sabato può determinare il primo posto finale nella stagione, dovremo dimostrare di essere all’altezza del primato, cosa che è sempre avvenuta fino alla gara di domenica scorsa".