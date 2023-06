Volley A3, Trevisiol confermato a San Donà

Un sandonatese a San Donà di Piave. Fabio Trevisiol confermato per la stagione 2023/24 dopo quelle di Umek e Tuis.

Il centrale classe 99, che all’inizio dello scorso anno partiva come terza scelta, è riuscito partita dopo partita a conquistarsi un posto da titolare e a non lasciare mai più il campo. Prestazioni convincenti e una crescita notevole gli sono valse la conferma in A3, come conferma il DS Eugenio Tassan “L’anno scorso Fabio è partito un po’ in sordina ma lavorando a testa bassa ha colmato il gap che inizialmente c’era con gli altri compagni di squadra arrivando a guadagnarsi la titolarità. Per questo motivo si è deciso di confermarlo. Tra l’altro, appena Trevisiol ha saputo della notizia di Moretti come allenatore è stato molto entusiasta accogliendo la proposta di rinnovo”. Pochi giorni dopo la firma del rinnovo anche lo stesso Trevisiol si dichiara felice della scelta fatta “Sono molto contento di essere di nuovo parte di questa squadra dopo il mio primo anno in A3. Mi hanno parlato dei progetti della prossima stagione e dei giocatori con cui stanno costruendo la rosa; sicuramente sarà un anno pieno di battaglie perché si punta in alto".

Un miglioramento continuo anche grazie ai preziosi consigli di coach Moretti, l’anno scorso vice, che ha saputo indirizzare Fabio verso la giusta strada "È una bella notizia che Daniele Moretti sia il nuovo coach. L’anno scorso mi sono trovato molto bene anche perché essendo lui un ex centrale è riuscito ad insegnarmi tanto. Ha esperienza da vendere e siamo sulla stessa lunghezza d’onda tra voglia di lavorare, di migliorarsi e passione per cui mi aspetto lo stesso anche dalla prossima stagione".